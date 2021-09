Suède : la plus haute tour en bois du monde inaugurée

A Skelleftea, au nord de la Suède, un gratte-ciel en bois haut de 80 mètres a surgi de terre. Avec ses 20 étages, c'est la plus haute tour en bois du monde.

L'immeuble abrite un hôtel dont la structure surmonte celle du Sara Kulturhus, le nouveau centre culturel de la ville, lui aussi construit pour grande partie en bois.

L'hôtel est constitué de modules 3D préfabriqués empilés les uns sur les autres à l'aide d'une grue. De simples plaques de métal fixées par des vis permettent de maintenir l'ensemble. Quelques heures auront suffi pour réaliser l'assemblage.

— White Arkitekter (@whitearkitekter) September 8, 2021