MET Gala : la créatrice de la robe «Tax the Rich» d'Ocasio-Cortez devrait plus de 100.000 dollars au fisc

La représentante démocrate au Congrès des Etats-Unis Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) a fait sensation au dernier Met Gala avec une robe portant le message «Tax the rich» («Taxez les riches»). Mais sa créatrice, la designeuse Aurora James, serait pourtant loin d'être irréprochable.

Le New York Post a révélé ce samedi les malversations de la maison mère de Brother Vellies, la marque de vêtement de la designeuse canadienne Aurora James.

Selon le quotidien américain, la société Cultural Brokerage Agency a fait l'objet de trois mandats fiscaux entre 2018 et 2019 pour ne pas avoir reversé près de 15.000 dollars de charges sociales à l'Etat de New York.

Sur la même période, l'Internal Revenue Service (IRS), l'agence fédérale chargée de la collecte des taxes, aurait réclamé à la société plus de 100.000 dollars pour les mêmes raisons.

De nombreuses dettes fiscales

Et la liste s'allonge. Toujours selon le New York Post, la Commission des accidents du travail de l'État de New York a infligé à Aurora James une amende de 17.000 $ pour ne pas avoir souscrit d'assurance contre les accidents du travail entre mars 2017 et février 2018.

La designeuse serait également redevable de 2.500 dollars d'impôts fonciers relatifs à sa maison d'Hollywood Hills, achetée 1,6 million de dollars dans ce quartier chic de Los Angeles.

Le journal conservateur ne précise pas si Aurora James a depuis régularisé la situation de son entreprise, qui avait touché plus de 40.000 dollars d'aides au cours de la crise sanitaire.