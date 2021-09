La robe très politique d'Alexandria Ocasio-Cortez au gala du MET

Alexandria Ocasio-Cortez ne manque jamais une occasion de faire passer ses messages. Présente pour la première fois au très médiatisé MET Gala, la représentante de New York s'est affichée avec une robe très politique.

«Tax the rich» («taxez les riches», en français) pouvait-on ainsi lire sur le dos de sa tenue. Le tout en inscription rouge sur fond blanc, de manière à s'assurer que tout le monde puisse lire le message distinctement. Le lieu et le moment étaient particulièrement choisis par la démocrate, puisque l'événement rassemble des personnalités parmi les plus aisées de tout le pays.

The medium is the message. pic.twitter.com/b4Ssr6HkYR — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 14, 2021

Aurora James, fondatrice de Brother Vellies, la marque de la robe en question, s'est montrée très fière de son travail. Elle a ainsi déclaré qu'il fallait que le monde du design évolue avec son temps. «La mode change, l'Amérique change», a-t-elle déclaré à Vogue.

Quelques critiques

Beaucoup d'internautes ont remarqué des similitudes entre la robe portée par la jeune élue américaine et une autre, qui avait fait parler en 2019. Invitée aux Grammys Awards, la chanteuse Joy Villa avait elle aussi porté une robe blanche avec une inscription en rouge sur l'arrière de la tenue. Cependant, le message était très différent, puisqu'il reprenait un slogan de Donald Trump : «Build the wall» («Construisez le mur», en français).

Cependant, certaines critiques sont également apparues. En effet, des internautes ont regretté que l'étoile montante de la gauche démocrate s'affiche dans une fête réputée pour son élitisme, quel que soit le message qu'elle comptait faire passer. En effet, le ticket d'entrée pour le gala est estimé à 30.000 dollars environ. Que ce soit en politique ou en mode, «AOC» continue donc de cliver aux Etats-Unis.