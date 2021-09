Pour Halloween, Airbnb propose de dormir dans la maison de Scream

La tournée des bonbons, c'est surfait. Et si, pour Halloween, vous passiez plutôt une nuit dans la maison du film d'horreur Scream ?

A l'occasion du 25ème anniversaire de la saga culte, Airbnb propose un événement exclusif les 27, 29 et 31 octobre. Trois groupes de quatre voyageurs maximum auront l'opportunité de séjourner dans la maison du personnage Stu Macher, en Californie, utilisée pour la scène finale de Scream 1 (1996).

Airbnb l'assure : «la maison est en grande partie préservée de la production du film il y a 25 ans, jusqu'aux marques de couteau sur la porte de la chambre, au micro-ondes des années 90 dans la cuisine, etc.» Une fois sur place, les invités pourront se lancer dans un marathon des quatre opus de Scream. La machine à pop-corn sera également à leur disposition... Mais attention au téléphone car, exactement comme dans Scream 1, les voyageurs auront la possibilité d'être contactés par Ghostface (ou de le contacter eux-mêmes).

Les réservations s'effectueront à partir du 12 octobre sur Airbnb, auprès du shérif Dewey Riley. Le personnage de David Arquette jouera le rôle d'hôte virtuel. Mais pour avoir la chance de participer, il faudra être rapide : l'événement est proposé à tous pour la modique somme de... cinq dollars la nuit.

Seule ombre au tableau (autre que celle de Ghostface) : la maison se trouve en Californie, et les Français ne sont pour l'instant pas autorisés à se rendre aux Etats-Unis. Les frontières américaines sont en effet fermées jusqu'au 1er novembre à cause du Covid-19. En guise de consolation, rendez-vous au cinéma le 12 janvier 2022 pour la sortie de Scream 5. Même si, on vous l'accorde, les frissons ne seront pas aussi intenses.