UFC : il quitte définitivement la police pour se consacrer au MMA

Chris Daukaus, policier américain de Philadelphie, a démissionné le 1er décembre dernier pour devenir combattant professionnel d'arts martiaux mixtes (MMA) à part entière, un sport de combat par ailleurs récemment autorisé en France.

«J’ai essayé de prendre un congé sans solde, mais mes supérieurs hiérarchiques m’ont sommé de faire un choix de carrière et d’arrêter de jouer sur les deux tableaux», a expliqué l’ancien policier au New York Post via Zoom. «Je leur ai dit "ok" et me voilà maintenant combattant professionnel», a-t-il ajouté.

Son prochain combat est prévu à présent dans une semaine, contre l’ancien double-champion du monde des poids lourds Derrick Lewis dans l’arène UFC Apex à Las Vegas. Chris Daukaus, qui compte 15 combats à l'UFC (12 victoires, 3 défaites), s’est dit excité à l’idée de montrer de quoi il était capable.

Fils d’un sergent de la police de Philadelphie, le sportif a passé neuf années dans la police, expliquant toutefois qu’il n’avait jamais fait de son métier initial une fin en soi.

Il ne s'est jamais revendiqué comme policier

Pour lui, le MMA a toujours été concomitant de son travail, si bien qu’il ne s’est jamais revendiqué comme «policier».

C’est lui qui en parle le mieux : «Je n’ai jamais voulu me dire "Je suis flic", j’ai toujours détesté ça. Je n’ai jamais aimé que les gens sachent que j’étais flic. C’est comme ça. Il y a toujours des a priori autour de ce travail, des policiers. Et je n’aime pas être catégorisé.» Chris Daukaus a également expliqué que c’est son père qui lui a forcé la main pour devenir policier.

Son petit frère Kyle vient aussi de faire ses premiers pas dans les combats professionnels de MMA, mais dans la catégorie des poids moyens.