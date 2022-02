Ces 5 choses à ne jamais mettre au lave-vaisselle

L’intérêt d’un lave-vaisselle n’est plus à démontrer. Il fait gagner un temps précieux et facilite ainsi le quotidien. Mais attention, tout ne peut pas être lavé par ce biais. Certains matériaux ne supportent pas ce traitement. Voici les 5 choses qu’il va falloir laver à la main.

Les ustensiles en bois

Tous les ustensiles en bois supportent mal le lave-vaisselle. L’humidité peut effectivement les détériorer et modifier leur forme. C’est surtout le cas pour les planches à découper. Elles vont se gonfler d’eau pendant le lavage. Même recommandation pour les spatules même s’il est bien tentant de le faire.

Les plats en fonte

Certaines grandes marques précisent que leurs plats en fonte supportent le lave-vaisselle Mais pour leur assurer une durée de vie plus longue, il vaut mieux les nettoyer à la main. Le risque est de provoquer l’apparition de la rouille. Par ailleurs, les micro-fissures vont se creuser plus rapidement.

Les poêles antiadhésives

Les poêles antiadhésives peuvent cuire des aliments sans huile grâce à un revêtement spécial. Pour diminuer son efficacité, le meilleur moyen est de les passer régulièrement au lave-vaisselle. Certes, le faire à la main (à l’aide d’une brosse et non d’un grattoir) est plus contraignant. Mais la durée de vie des poêles en sera prolongée.

Les verres en cristal

Pur comme du cristal. Pour que cet adage puisse s’appliquer longtemps, il ne faut surtout pas utiliser le lave-vaisselle pour ses verres. Leur éclat risque de se ternir à la longue. On les lavera donc à la main avant de les essuyer avec un torchon sec.

Les biberons

Ce peut être tentant mais non, le biberon ne se passe pas au lave-vaisselle. La partie tétine risque de souffrir d’un lavage prolongé à haute température. Par ailleurs la partie en verre ou en plastique est trop profonde pour un lavage efficace. Enfin, il faudrait choisir le programme à 65°C, or aujourd’hui les lave-vaisselle tournent avec des programmes éco à une température inférieure.