Vidéo : des soldats ukrainiens sauvent un chiot enseveli sous les décombres

A Donetsk, un maître a retrouvé son chiot enfouis sous les débris de sa maison, après qu'elle a été bombardée par l'armée russe.

Dans la région de Donetsk, les frappes russes ont touché la maison d’un homme de 77 ans. Le propriétaire de la maison a survécu à l’attaque mais son chiot a lui été enseveli sous les décombres. Les sauveteurs ont finalement pu retirer le chien des décombres et lui sauver la vie.

Rescuers heard the whines of a puppy while digging through rubble in Ukraine. They were able to successfully dig out the dog and return it to its humans, according to the Donetsk Regional Police. pic.twitter.com/IXOlApHWBL

— NowThis (@nowthisnews) April 14, 2022