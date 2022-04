Aisne : ils volent le bonhomme du passage piéton pour l’enterrer dans un champ 250 km plus loin

Un vol incompréhensible et mystérieux. «Arthur», le bonhomme d’un passage piéton du village de Coincy, dans l’Aisne, a été dérobé dans la nuit du samedi au dimanche 17 avril.

Une nouvelle incivilité pour ce village de 1.300 habitants. «On a mis une pancarte pour le marché campagnard, on l’a retrouvée dans la rivière. Il y a une grille d’égout qui a été retrouvée dans la fontaine. Il y a aussi eu du produit vaisselle versé dans cette fontaine et ça fait beaucoup de mousse et de pollution», a déclaré Alain Arnefaux, le maire de la commune aux journalistes de France 3 Hauts-de-France.

Nouvel acte de vandalisme

«ALERTE ENLEVEMENT ! Arthur, qui assure la sécurité des enfants route de Rocourt a été enlevé dans la nuit de samedi à dimanche. La mairie rejettera toute demande de rançon et elle porte plainte auprès de la gendarmerie. Plus sérieusement ce nouvel acte de vandalisme peut nous conduire à remettre en cause certains projets d'équipements puisqu'ils sont systématiquement dégradés. Le plus grave est que ces actes sont le fait d'une minorité de personnes, qui se croient parfois drôles, et qu'ils nuisent directement au bien-être de l'ensemble du village» a écrit la commune sur sa page Facebook.

«Arthur» et trois autres figurines ont été installées à la sortie des écoles du village pour assurer la sécurité des enfants. Et ce n’est pas la première fois que la figurine est dégradée depuis son installation. Toutefois, c’est la première fois qu’elle disparait. Et cette fois-ci, les voleurs ont pris le temps de soigneusement déboulonner «Arthur». Après avoir fait le tour du village, le maire, Alain Arnefaux, a indiqué qu’il allait déposer une plainte auprès de la gendarmerie.

Le même jour, il a reçu un message assez surprenant lui indiquant que le bonhomme se trouvait à 253 kilomètres de Coincy, au-dessus de la ville de Saint-Omer. Il était enterrée dans un champ. Un homme l’a contacté après avoir entendu parler de l’affaire sur les réseaux sociaux.

Alain Arnefaux a tout de même tenu à porter plainte et il se déplacera en personne pour récupérer la statue. Un petit voyage de 500 kilomètres pour récupérer «Arthur».