Cette influenceuse a récolté 240.000 euros pour le chauffeur Uber qui lui est venu en aide

Après avoir été victime d’un vol lors du festival de Coachella, une influenceuse a été aidée par un chauffeur Uber. Pour le remercier, elle a récolté une somme qui s’élève à 240.000 euros.

En avril dernier, la jeune influenceuse, Becca Moore, qui compte 885.000 abonnés sur TikTok, s'est rendue au festival de musique Coachella et a partagé les détails de l'événement avec sa communauté.

Mais l'expérience, qui s'annonçait festive, a tourné au désastre puisqu’elle a été victime d’un vol. Son smartphone, ses cartes de crédits et les clés de sa voiture de location lui ont été dérobés, comme l’a relaté Unilad.

Au lendemain de cette mésaventure, la jeune femme, n’a pas eu d’autre choix que d’appeler un chauffeur Uber dans le but d’aller acheter un nouveau téléphone.