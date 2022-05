Norvège : voici pourquoi visiter le cercle polaire en été est une bonne idée

A la recherche d’une destination estivale originale ? Le cercle polaire en Norvège est une excellente idée. Voici quelques spots parfaits.

Si le cercle polaire fait plutôt penser aux aurores boréales et autres chiens de traîneaux sur une neige épaisse, il est possible de s’y rendre pour réaliser des activités estivales avec une moyenne de 18 à 20 degrés dans le nord de la Norvège.

Visiter Tromso

L’arrivée se faisant logiquement par avion à Tromso, il convient donc de commencer son séjour dans cette ville située sur l’île de Tromsøya. Avec ces quelque 76.000 habitants, celle que l’on surnomme «le Paris du Nord» est la ville de plus de 50.000 habitants la plus septentrionale du monde. Elle se trouve en effet à 350 km au nord du cercle polaire arctique.

Se rendre à Tromso en été est également une bonne idée. Il n’y aura pas de neige (sauf sur les sommets des montagnes à proximité de la ville), pas d’aurores boréales, mais il y a de nombreuses autres activités et les températures sont assez agréables (elles peuvent monter jusqu’à 25 degrés).

Faire du VTT

Si en hiver, ce sera plutôt ski, raquettes ou luge, en été, il est conseillé de louer un VTT et de parcourir Skibotn, une localité située dans le comté de Troms. Il y a des pistes sublimes et adéquates à découvrir avec des paysages à couper le souffle.

Faire du kayak

Sur l’île de Senja, deuxième île la plus grande de Norvège, il est possible de faire du kayak au milieu de nombreux fjords aux eaux turquoise. Un véritable paradis. L’occasion d’y croiser espèces très spécifiques à la région.

Aller se baigner

L’idée peut paraître assez curieuse mais oui, il est possible de se baigner dans la mer dans le cercle polaire norvégien. Et le meilleur spot est celui d’Ersjford. En plein milieu de l’été, avec ses 18-20 degrés et son beau soleil, l’endroit est pris d’assaut par les touristes et locaux. A noter que le coucher de soleil y est vraiment magnifique.

Pêcher du saumon

Qui dit Norvège, dit saumon. Évidemment, il faut tester la pêche au saumon. Si plusieurs spots existent dans le pays, autant profiter de votre séjour dans le Nord du pays pour pratiquer cette discipline assez agréable et reposante. Plusieurs grands lacs sont de véritables niches à saumons et autres poissons comme à Bardufoss.

