Bouches-du-Rhône : pour replanter leur vignoble, des religieuses mettent en vente 10.000 bouteilles de vin

C’est une opération de grande envergure qu’ont lancée les sœurs Bénédictines de l’abbaye de Jouques, dans les Bouches-du-Rhône : vendre 10.000 bouteilles de leur vin rosé pour financer 1,5 hectare de vignes.

Il ne reste que quelques jours pour participer à la vente de 10.000 bouteilles de vin rosé «Exulta» produit par les sœurs Bénédictines de l’abbaye de Jouques. Les religieuses ont pour projet de vendre l’ensemble de ces bouteilles d’ici dimanche 12 juin minuit et d’ainsi pouvoir financer le replantage de 1,5 hectare de vignes.

Les sœurs développent leur vignoble depuis la fondation de leur communauté en 1967. Aujourd’hui, 47 sœurs de la communauté continuent de partager leur temps entre la prière et le travail de la terre, ce qui a permis à leur exploitation d’atteindre 8 hectares.

«Nous avons besoin de replanter deux parcelles de vignes, ce qui représente à peu près un hectare et demi. En achetant un carton, vous participez à la plantation de trois pieds de vigne», explique mère Maïté, sœur en charge de l'économie du monastère et en charge de cette vente.

La barre des 6.000 bouteilles de vin bientôt dépassée

Pour organiser cette vente, les religieuses ont reçu le soutien d’une jeune start-up, Divine Box, qui a décidé de mettre sa logistique et sa base clients au service de cette opération.

L’entreprise Divine Box, lancée par trois jeunes, Côme, Astrid et Dauphine Besse, a pour but de faire connaître au plus grand nombre les produits artisanaux et agricoles produits dans les monastères de France. Ainsi, les abonnés reçoivent chaque mois une sélection de produits monastiques.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la vente a du succès. Côme Besse, l’un des fondateurs de Divine Box, confie à CNEWS : «On est sur le point de passer la barre des 6.000 bouteilles, et le rythme ne ralentit pas depuis 2 jours, ce qui est prometteur. Les premiers clients à avoir passé commande ont l’air super enthousiastes à soutenir le projet de plantation des sœurs !»

«Côté expéditions, notre équipe logistique est déjà prête à accueillir un premier camion de 3.000 bouteilles mardi, pour envoyer ça ensuite dans des commandes individuelles de 6, 12 ou 18 bouteilles, partout en France», poursuit le jeune entrepreneur français.

L’exploitation viticole ne représente qu’une partie du travail agricole des religieuses, qui possèdent une vingtaine d’hectares de cultures typiquement provençales, que cela soit d’oliviers, de lavandins ou encore d’amandiers.