Sneakers : Heineken lance une paire de chaussures avec de la bière dans les semelles

Pour promouvoir sa nouvelle bière, l’entreprise néerlandaise Heineken a lancé une paire de sneakers pour le moins originale.

Le groupe Heineken signe Silver, une nouvelle bière moins alcoolisée et moins amère que la version originale. Et pour accompagner le lancement de cette bière blonde, la marque à l’étoile rouge a dévoilé ses «Heinekicks», une paire de sneakers conçue pour «marcher sur la bière».

En effet, ces baskets aux couleurs du brasseur néerlandais sont dotées de semelles transparentes contenant…de la véritable bière. Plus précisément, elles sont remplies de Heineken Silver, la nouvelle lager de la marque donc.

Beer for your sole





Designed in collaboration with noted shoe designer, Dominic Ciambrone, to celebrate the smoothness of Heineken®️ Silver. Heinekicks aren't your everyday shoe, but it’s not every day you get to walk on beer. pic.twitter.com/LefwD5X7if

— Heineken (@Heineken) August 2, 2022