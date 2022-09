Mort d'Elizabeth II : une Française reçoit une lettre de la reine après son décès

Fan de la famille royale britannique, une étudiante du Mans a eu la surprise de recevoir un courrier d'Elizabeth II au lendemain de l'annonce de son décès.

En recevant une enveloppe marquée du sceau de la reine Elizabeth II, vendredi 9 septembre, Juliette a eu l'impression d'ouvrir un courrier venu directement de l'au-delà. Cette étudiante du Mans avait écrit à la souveraine en juin dernier, pour la féliciter pour ses 70 ans de règne. Arrivée le lendemain de l'annonce du décès de la reine, la réponse a forcément pris une autre dimension.

Interrogée par le Maine Libre, la jeune femme explique être «fan de la famille royale britannique depuis toute petite». Voilà pourquoi elle a pris l'initiative d'écrire à la reine à l'occasion de son jubilé de platine. Mais, en réalité, elle ne s'attendait pas vraiment à recevoir de réponse.

The school year got off to a wonderful start with a letter from the Queen thanking our Nursery children for their pictures on the occasion of her Platinum Jubilee. UNCRC Article 13: I have the right to find out and share information #Nursery #EYFS @RoyalFamily #PlatinumJubilee pic.twitter.com/ajesQuGMqa

— Featherstone Primary & Nursery School (@FeatherstonePr2) September 1, 2022