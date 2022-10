Insolite : en Serbie, un insecte nommé «Djokovic» en hommage à la star du tennis

Des scientifiques serbes ont décidé de donner le nom de la star mondiale de tennis Novak Djokovic à une nouvelle espèce d’insecte découverte en montagne. Baptisée «Duvalius Djokovici», la petite bête est décrite comme étant rapide et tenace.

Il pourrait remporter le Grand Chelem des insectes. En Serbie, des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce d’insecte, décrite comme «rapide et tenace», à laquelle ils ont décidé de donner le nom du champion de tennis serbe Novak Djokovic.

Petit, entièrement aveugle et dépigmenté, «Duvalius Djokovici» possède des pattes et des antennes très longues. Il est également connu pour sa force et son élasticité.

Naučnici sa Biološkog fakulteta prof. dr Srećko Ćurčić i dr Nikola Vesović sa Univerziteta u Beogradu - Biološkog fakulteta, kao i entomolog i biospeleolog Dragan Pavićević iz Beograda otkril novu vrstu insekata za nauku, koja je nazvana . pic.twitter.com/wUUqHCEP8N — Faculty of Biology - University of Belgrade (@BiologyFaculty) October 8, 2022

«Il s’agit d’un prédateur des sous-sols au même titre que Novak est une sorte de prédateur sur les terrains de tennis», a expliqué Nikola Vesovic, l’un des membres de cette équipe de chercheurs à l’AFP.

Mais ce n’est pas la première fois que le titulaire de 21 titres de Grand Chelem donne son nom à un animal. En effet, en 2021, un escargot d’eau douce, découvert au Monténégro, a été baptisé «Travunijana Djokovici» en référence à la star serbe du tennis.

Ce dimanche 9 octobre, Novak Djokovic a remporté le 90e titre de sa carrière au tournoi d’Astana en surclassant le Grec Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-4). Un quatrième succès cette année pour le joueur de tennis de 35 ans, après Rome en mai, Wimbledon en juillet et Tel-Aviv la semaine dernière.