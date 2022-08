Tennis : interdit d’entrer aux Etats-Unis, Novak Djokovic forfait pour l’US Open

Interdit d’entrer aux Etats-Unis, car non-vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic a annoncé, ce jeudi, son forfait pour l’US Open, qui commence lundi à New York.

Ce n’est pas vraiment une surprise. Comme attendu, Novak Djokovic ne participera à l’US Open cette année. Le Serbe a annoncé, ce jeudi, peu avant le tirage au sort, son forfait pour le dernier Grand Chelem de l’année. Non-vacciné contre le Covid-19, il ne peut entrer aux Etats-Unis en raison des mesures sanitaires toujours en vigueur dans le pays.

«Malheureusement, je ne serai pas en mesure de me rendre à New York cette fois pour l’US Open», a posté sur son compte Twitter Novak Djokovic, qui avait été battu en finale l’année dernière par Daniil Medvedev.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. See you soon tennis world!

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022