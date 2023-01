Air India écope d’une amende de 34.000 euros après qu’un passager ait uriné sur une femme

La compagnie Air India a écopé d'une amende, après qu'un des passagers de l'un de ses appareils ait uriné sur une femme âgée.

Une lourde amende pour la compagnie aérienne. Surnommée «pipigate», cette affaire traite d'un événement remontant au 26 novembre dernier. Alors qu'il se trouvait à bord d'un vol reliant New York et New Dehli, un homme d'affaires indien nommé Shankar Mishra, employé d'une banque américaine et fortement alcoolisé, a uriné sur une femme.

Agée de 72 ans, cette dernière, qui était assise en classe affaires, s'est plainte de la situation, mais l'homme n'a pas été sanctionné sur le moment. Relayé par les médias indiens, cet épisode a créé polémique. L'accusé a finalement été arrêté et emprisonné par la police quelques semaines plus tard, mais il continue de nier les faits.

De lourdes conséquences

L'employeur de Shankar Mishra, la banque américaine Wells Fargo, a pris la décision de se séparer de lui. La compagnie aérienne Air India, accusée par la justice d'avoir mal géré l'affaire, écope par ailleurs d'une amende de 37.000 dollars, ce qui équivaut à 34.000 euros environ.

La licence du pilote de l'avion a également été suspendue pour trois mois, le régulateur indien de l'aviation civile ayant déclaré qu'il avait «manqué à son devoir» qui consistait à assurer la sécurité des passagers à bord de l'appareil.

Le directeur de la compagnie aérienne, Campbell Wilson, a dû présenter des excuses publiques face à l'ampleur de l'affaire dans les médias et sur les réseaux sociaux.