EuroMillions : un couple remporte 205 millions d’euros... mais perd le jackpot à cause d’un billet invalidé

Un couple de Britanniques pensait avoir remporté l'équivalent de 205 millions d'euros à l'EuroMillions, avant d'apprendre que la grille gagnante n'avait en réalité pas été validée sur le site dédié.

Trouver tous les bons numéros de l'EuroMillions représente la chance d'une vie. Mais pour les Britanniques Rachel Kennedy et Liam McCrohan, s'ils pensaient légitimement avoir remporté l'équivalent de 205 millions d'euros, cette opportunité leur a finalement filé entre les doigts à cause d’un billet... invalidé.

Cette mésaventure, qui s’est produite en 2021, a refait surface ces derniers jours outre-Manche, notamment dans un article du Sun. Pour nous permettre de comprendre, le journal britannique explique que le jeune couple âgé d'une vingtaine d'années, jouait à l’EuroMillions chaque semaine avec les mêmes numéros grâce à un abonnement : le 6, 12, 22, 29, 33, ainsi que les numéros étoiles 6 et 11.

C’est ainsi qu'un soir ce fut la surprise totale : Rachel Kennedy, étudiante à l’université de Brighton, découvre un SMS envoyé par Camelot, société gérant la loterie européenne au Royaume-Uni, lui annonçant qu’elle a remporté le jackpot de 182 millions de Livres Sterling, soit 205 millions d’euros.

Mais après quelques moments d’euphorie, c’est la douche froide pour le couple, comme l’a expliqué l’intéressée au Sun : «J'ai appelé le numéro en pensant que j'avais gagné 182 millions de Livres Sterling et ils m'ont dit 'oui, vous avez les bons numéros mais vous n'aviez pas les fonds sur votre compte pour le paiement du billet, donc ça n'a pas marché'».

En effet, le compte EuroMillions du couple n’avait pas été approvisionné en argent, ce qui empêché l’achat validé d’un billet pour la loterie européenne. Un oubli d’une valeur de 2.90 euros qui a coûté très cher à ce jeune couple.

«J'imaginais déjà la maison et la voiture de mes rêves, je pense que je m'emballais un peu pour être honnête», a raconté Liam McCrohan. Ce dernier a par ailleurs immortalisé sa mésaventure sur Twitter, dans une publication qui a atteint des milliers de likes.

When your Mrs decides to not play the EuroMillons... and all 7 of her usual numbers come up £182M pic.twitter.com/3iXMo38wQG

— Liam M (@LiamMccrohan) March 1, 2021