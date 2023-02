Econduit par une femme, il lui réclame 2 millions d'euros de dommages et intérêts

À Singapour, un homme nommé M. Kawshigan a attaqué en justice son amie Nora Tan. Il lui réclame la modique somme de 2 millions d'euros, pour avoir refusé d'entamer une relation amoureuse avec lui.

Une situation improbable. Rapportée par le média singapourien The Straits Times, l'information fait couler beaucoup d'encre, et pour cause. M. Kawshigan s'est lancé dans une bataille judiciaire contre son ancienne amie Nora Tan depuis sept mois. Il lui réclame 3 millions de dollars singapouriens (environ 2 millions d'euros), une grosse somme d'argent pour dommages et intérêts, affirmant que son refus d'être en couple avec lui est à l'origine de sa dépression, et a nui à «son excellente réputation». Si la femme n'a pas voulu transformer leur relation d'amitié en relation amoureuse, l'homme n'a pas supporté cette situation.

UNE RELATION DE LONGUE DATE

M. Kawshigan et Nora Tan se connaissent depuis 2016. Ils étaient tous les deux membres du Rotary Club, une assocation de bienfaisance présente dans près de 200 pays. Assez proches pendant un temps, les deux amis s'étaient rendu compte en 2020 qu'ils n'avaient pas les mêmes attentes. Au mois de septembre de la même année, Nora Tan a décidé de prendre ses distances avec Mr. Kawshigan. Ce dernier lui a alors envoyé une lettre peu de temps après, la menaçant de poursuites judiciaires si elle n'acceptait pas de le voir davantage. Après avoir tenté de le raisonner, elle a reçu un texto dans lequel il la menaçait de «préjudice irrévocable».

L'avocat de Nora Tan lui conseille alors d'accepter d'aller à des séances de psychothérapies avec M. Kawshigan, pour l'aider a accepter la situation et se relever. Après deux ans de rendez-vous et toujours autant de pression de la part du monsieur, la jeune femme estime qu'il est temps de mettre un terme aux séances et de couper le contact. Elle porte plainte contre lui pour harcèlement. M. Kawshigan saisit à son tour la police et l'accuse d'avoir «violé un accord visant à améliorer leur relation». Il réclame 22.000 dollars, une requête refusée par la justice.

En juillet 2022, il réitère et dépose plainte cette fois-ci pour «traumatisme émotionnel». Ce directeur d'une société de drones déclare que cette relation l'a détruit. Il aurait été affecté très sérieusement et n'aurait pas été en état de travailler, ce qu'il lui aurait fait perdre de nombreux contrats. Une audience préliminaire se déroulera le 9 février prochain devant la Haute Cour de Singapour.