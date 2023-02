Aurore boréale : où peut-on observer le phénomène, ce soir en France ?

Dans la nuit de dimanche à lundi en France, des aurores boréales ont pu être observées dans le Pas-de-Calais et en Bourgogne. Le phénomène pourrait d’ailleurs se répéter ce lundi soir.

Des images à couper le souffle. Dans la nuit de dimanche à lundi, des aurores boréales se sont invitées dans le ciel de certains coins de France. En effet ce phénomène, courant en Islande, au Canada ou encore en Norvège, est apparu devant les yeux des habitants du Pas-de-Calais, de Bourgogne et même de Nouvelle-Aquitaine.

Les curieux et les passionnés de météorologie en ont profité pour partager leurs observations sur les réseaux sociaux.

Selon le Met Office, le service de météo britannique, il n’est pas impossible que des aurores boréales soient de nouveau visible ce lundi soir dans le ciel français, dans les mêmes zones que la nuit dernière. Le phénomène a d’ailleurs été particulièrement visible outre-Manche la nuit dernière, selon des clichés de la BBC.

Did you see the northern lights last night?





There was an incredible display and was even spotted in southern England. Something rarely seen.





Simon | https://t.co/C40Sk7xZLa pic.twitter.com/QBOvgbnR8V

— BBC Weather (@bbcweather) February 27, 2023