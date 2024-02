Aurores boréales : où et quand partir pour observer ce phénomène à moindre frais ?

Alors que 2024 est une année exceptionnelle pour observer les aurores boréales, plusieurs destinations sont à privilégier pour admirer ce phénomène. Parmi elles, les pays nordiques mais aussi le Canada, à visiter certains mois pour espérer faire des économies, selon une étude Expedia.

Partir observer des aurores boréales figure parmi les grands rêves de nombreux Français. Ils sont 49%, soit près d’un sur deux, à déclarer vouloir assister à ce phénomène au moins une fois dans leur vie, selon une enquête de la plate-forme de voyage Expedia. Cette dernière a dressé la liste des destinations et la période à privilégier pour observer à moindre coût ces serpents de couleurs zébrant le ciel.

La Norvège en septembre

La Norvège est l'une des destinations les plus réputées pour partir à la chasse aux aurores boréales, phénomène qui se manifeste entre septembre et fin mars, avec une activité optimale durant les mois d'hiver. Le nord du pays, zone la plus proche du pôle Nord, est tout logiquement la région la plus propice pour profiter de ce spectacle naturel. Ainsi les villes d'Alta, de Kirkenes dans le comté de Finnmark et de Tromsø - cette dernière étant considérée comme l'un des sites incontournables - sont à privilégier. Pour réduire la facture, partir à Tromsø en septembre 2024, pourrait s'avérer payant puisque c'est le mois le plus abordable, avec un tarif moyen de 132 euros la nuitée enregistré ces deux dernières années, selon les données relevées par Expedia.

La Laponie finlandaise en octobre

Région la plus septentrionale de la Finlande, la Laponie figure elle aussi parmi les meilleurs endroits au monde pour observer le ciel zébré de faisceaux verts et roses. Pour en profiter, on peut notamment poser ses bagages à Rovaniemi, capitale de la Laponie, située à moins de 10 km du cercle polaire. Mieux vaut privilégier le mois d'octobre pour ne pas payer le prix fort, avec un tarif journalier moyen de 95 euros, soit moitié moins qu'entre décembre et février. Tout au nord de la Laponie, la ville d'Inari et son lac éponyme figure également parmi les destinations les plus populaires. De manière générale, visiter la Finlande en septembre permettra de bénéficier de prix plus attractifs avec un tarif journalier moyen estimé à 125 euros, soit 80 de moins qu’en décembre.

Les territoires du Nord-Ouest au Canada en novembre

Le Canada est lui aussi propice à l'observation de ce phénomène. Tout particulièrement le territoire du Nord-Ouest. Dans cette région, les aurores boréales sont visibles 240 jours par an, note d'ailleurs l'office de tourisme canadien, notamment depuis la ville de Yellowknife, reconnue comme l'un des meilleurs endroits au monde où profiter de ce spectacle. Afin de profiter de tarifs plus abordables à Yellowknife, le mois de novembre est à privilégier d'après Expedia, avec un tarif journalier moyen de 125 euros, soit 10 % de moins qu'en janvier et février.

les îles féroé en février

Entre la Norvège et l'Islande, les îles Féroé, bien que se trouvant sous le cercle polaire, sont également un terrain d'observation d'aurores boréales. Doté d'une nature particulièrement préservée, l'archipel danois de dix-huit ilots offre ses meilleurs tarifs en février.

Avec un prix journalier moyen de 110 euros à cette période, soit 70 euros de moins qu'en septembre, mois le plus cher, ce petit paradis de moins de 50.000 habitants fait partie des destinations qui devraient être les plus économiques pour profiter de ce phénomène, selon les données relevées par Expedia.

Le nord de l'Ecosse en mars

Plus étonnant, l'Ecosse est elle aussi une terre où les aurores boréales s'invitent dans les cieux étoilés, tout particulièrement au nord. Et pour cause, le nord du pays se trouve sur la même latitude que Stavanger, en Norvège, et l’île Nunivak au large de l’Alaska, souligne l'office de tourisme écossais. Plus rare toutefois que dans les pays scandinaves, ce phénomène peut être observé sur l'île de Skye, les îles Shetland et Orcades, à l’extrême nord-est de l’Écosse continentale dans la région du Caithness, ainsi que sur la côte est de l'Aberdeenshire dont la ville d'Aberdeen offre, selon Expedia, des tarifs un peu plus intéressants en mars.