Changement climatique : un internaute imagine la carte de la Bretagne en cas de fonte des glaciers

Un internaute passionné de cartographie a publié sur les réseaux sociaux une carte simulant l'impact d'une montée extrême des eaux en Bretagne, sur laquelle les conséquences seraient aussi spectaculaires que catastrophiques.

Et si Rennes, Nantes ou Lorient disparaissaient de la carte de la France à cause de la fonte totale du Groenland et de l’Antarctique ? C’est le scénario imaginé par Perrin Remonté, un passionné de cartographie âgé de 26 ans.

Sa carte, initialement publiée sur le réseau sociale Reddit, a été repartagée par un internaute sur Twitter, où elle a connu un succès immédiat, avec plus de 4.000 retweets et 20.000 likes.

Un succès notamment dû au résultat stupéfiant que provoquerait une élévation du niveau des mers de 70 mètres.

Des villes rayées de la carte

La Bretagne deviendrait, selon la carte, une presqu’île, reliée à la France par quelques jonctions terrestres. En ce qui concerne Rennes, la ville bretonne serait rayée de la carte, submergée par la montée des eaux et deviendrait «la Baie de Rennes». Certaines villes devraient également fusionner afin de ne faire qu’un, comme a pu l’imaginer Perrin Remonté : Perros-Lannion, Pontivy-Lorient, Vannes-Carnac… Les noms possibles de nouvelles villes sont nombreux.

Sur Twitter, les réactions amusées des internautes ont été nombreuses, mais certains ont perçu cette carte fantaisiste comme un message lié à l’environnement et le climat. «Je l’ai surtout faite pour m’amuser, ce n’est pas une carte qui vise à faire peur aux gens», s'est défendu Perrin Remonté dans les colonnes du Télégramme. Il ajoute également qu’«au final, ça permet aussi de faire passer un message. Toute attention envers le climat est bonne à prendre. Là on parle d’une élévation du niveau de la mer de 70 mètres, mais même 2 mètres, ça serait déjà catastrophique pour de nombreuses zones dans le monde».

Bien que le scénario paraisse quasiment impossible malgré les prévisions pessimistes du GIEC, qui annonce une montée des eaux d’environ un mètre d’ici la fin du siècle, le passionné de cartographie affirme à France 3 Régions que «voir sa région immergée, cela choque et cela fait parler du problème».