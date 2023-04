Loto : cette gagnante du jackpot a presque tout partagé avec des proches... et elle le regrette

Une Canadienne ayant gagné l'équivalent de 21 millions d’euros au loto a expliqué regretter d’en avoir donné trop généreusement une partie à des proches.

Etre trop généreux peut être source de regret. Une Canadienne ayant gagné l’équivalent de 21 millions d’euros au Loto Max en a fait l’expérience, après avoir distribué une grande partie de cet argent.

Si l’occasion lui était donnée à nouveau, «il y en aurait beaucoup qui n'en auraient pas. Ils auraient attendu que je meure pour en avoir», a-t-elle expliqué au Journal de Québec. La raison ? Ceux qui ont reçu une somme ne se sont pas plus attentionnés envers elle. Agée de 73 ans, elle aurait apprécié qu’ils la remercient en la visitant plus régulièrement. «Je pensais que ce serait plus apprécié que ça. Ils ne viennent pas me voir. Eux autres font leur vie, voyagent et sont heureux», a-t-elle noté, en précisant toutefois que «si eux sont contents, moi je suis contente».

«Que ce soit des plus jeunes qui gagnent à la loterie, pas les plus vieux»

La gagnante aurait donné à des proches comme ses enfants, ses neveux et des amis. Elle a expliqué ne pas profiter pleinement de sa soudaine richesse, au contraire de son mari. «Je suis trop vieille pour avoir des bijoux ou des niaiseries. Et je n’aime pas voyager», s’est-elle justifiée.

De quoi lui faire souhaiter «que ce soit des plus jeunes qui gagnent à la loterie, pas les plus vieux. Ça ne donne pas grand-chose à mon âge», a-t-elle estimé.