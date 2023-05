Six résidentes d'un Ehpad s'entraînent pour gravir les 327 marches du premier étage de la Tour Eiffel

Six résidentes d'un Ehpad de l'Aube s'entraînent depuis des mois pour gravir les marches de la Tour Eiffel. L'ascension est prévue lundi 15 mai.

La cage d'escalier de l'Ehpad Saint-Vincent-de-Paul, à Troyes (Aube), fourmille d'activité depuis des mois. Deux fois par semaine, Jeanne, Monique, Rose, Geneviève, Paulette et Josette s'y entraînent avec détermination. Agées de 84 à 99 ans, ces six sportives se préparent à un défi de taille : gravir les 327 marches menant au premier étage de la Tour Eiffel, le 15 mai prochain.

Tout a commencé en novembre 2022, lorsque Jérémie Vendevelde, le préparateur physique qui intervient régulièrement au sein de l'Ehpad Saint-Vincent-de-Paul, s'est fixé pour objectif d'apprendre à ces résidentes à monter 400 marches.

Leur promettant «champagne et montée de la Tour Eiffel» si elles y parvenaient, le coach n'a eu d'autre choix que de tenir parole lorsque la mission a été acceptée, en mars dernier.

Echauffement et renforcement musculaire

Le chemin n'a pas été sans embûche puisque «trois de ces personnes ne pouvaient pas monter de marches» au début du parcours, tandis qu'une autre a contracté le Covid-19, explique-t-il auprès de France 3. Mais le groupe a tenu bon et a fini par prendre goût aux entraînements, adaptés aux besoins des résidentes et pendant lesquels leur rythme cardiaque est suivi.

«Il y a d'abord un échauffement et un renforcement musculaire. Après tout cela, vient la préparation pour la montée des marches, énumère Jérémie Vendevelde. Je les entraîne à faire la montée en parlant, mais aussi en fermant les yeux, et puis en leur faisant une préparation mentale. Elles montent tout en s'imaginant être dans la Tour Eiffel.»

Dans quelques jours, il ne sera plus question d'imagination. Josette, Rose, Geneviève, Paulette, Monique et Jeanne pourront enfin se mesurer à La Dame de Fer et aux fameuses 327 marches aussi attendues que redoutées. Il se murmure même que les plus aguerries du groupe poursuivront l'aventure jusqu'au deuxième étage, avec 674 marches au compteur.