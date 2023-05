A 81 ans, cette présentatrice américaine devient la femme la plus âgée à poser en une de l’édition maillots de bain d'un célèbre magazine

Une célèbre présentatrice américaine est devenue la mannequin la plus âgée à faire la couverture d'un emblématique magazine sportif du pays.

Il n'y a pas d'âge pour être en couverture d'un magazine. A 81 ans, Martha Stewart en est la preuve puisqu'elle devient la femme la plus âgée à poser en une de Sports Illustrated pour son numéro spécial maillots de bain.

Plus précisément, cette ancienne star du petit écran et cuisinière très connue du grand public américain fait partie des quatre modèles se partageant la couverture du célèbre magazine sportif, lu par environ 23 millions de personnes chaque semaine.

«Quand j'ai entendu dire que j'allais faire la couverture de Sports Illustrated Swimsuit, je me suis dit : "Oh, c'est plutôt bien". Je vais être la personne la plus âgée, je pense, à l'avoir fait», a-t-elle déclaré au cours d'une interview, dans des propos relayés notamment par The Guardian.

Photographiée en République dominicaine, cette personnalité publique aux plus de 4 millions d'abonnés Instagram, partage donc la vedette avec Megan Fox, Kim Petras et Brooks Nader.

la mère d'elon musk détenait le précédent record

A noter que, Kim Petras, star de la pop à l'international d'origine allemande, est la deuxième femme trans à apparaître sur la couverture de Sports Illustrated après Leyna Bloom qui était devenue, en 2021, la première trans de couleur à poser pour l'iconique magazine.

A noter que, concernant l'âge, c'est la mère d'Elon Musk, le patron de Twitter, qui jusqu'à présent était la personnalité la plus âgée à avoir figurer en couverture. Maye Musk avait posé pour le même magazine en 2022 à l'âge de 74 ans. Mannequin depuis cinquante ans, elle avait aussi fait la couverture du magazine Time.