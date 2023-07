Astrologie : voici le sport qui correspond le mieux à votre signe

Tennis, course à pied, escalade… Chaque signe astrologique est associé à un sport. Voici le vôtre en fonction de votre date de naissance, d’après les analyses de l’astrocoach Nathalie Marcot.

Bélier

Il aime l’action et la compétition. Le Bélier a besoin de se dépasser, et préfère les sports individuels, comme la boxe, le tennis, et les sports à sensations fortes, comme la course automobile, car il adore la vitesse.

Taureau

Le Taureau est un signe assez calme et zen. Il va se tourner vers le footing, la marche rapide, la randonnée, ou encore le golf. Il apprécie aussi le yoga car cela va l’aider à se recentrer sur lui-même.

Gémeaux

Les Gémeaux aiment se dépenser en s’amusant. Ils vont privilégier les sports d’équipe, comme le handball, le basketball, et le football. Ce signe curieux et sociable est aussi un amateur de danse, ajoute Nathalie Marcot.

Cancer

De son côté, le Cancer, un signe appartenant à l’élément Eau, est associé aux sports aquatiques, surtout ceux pratiqués dans la mer, comme la voile et le surf. On peut également citer l’’aquagym et la natation.

Lion

Le Lion a besoin de défis et fait très attention à son apparence physique. Il aime dessiner et sculpter son corps. Et pour ce faire, il va enchaîner les allers-retours à la salle de musculation et de crossfit.

Vierge

La Vierge, méticuleuse et pointilleuse, se tourne généralement vers des activités sportives qui nécessitent d’être concentré, comme le tir à l’arc, ou encore l’escrime. Ce signe de Terre apprécie les sports stratégiques.

Balance

Artistique et élégante, la Balance va volontiers s’inscrire à des cours de danse (classique, orientale, traditionnelle…). Autres sports favoris de ce signe d’Air : le patinage artistique et la natation synchronisée.

Scorpion

Le Scorpion a besoin de challenge. Ce signe est fait pour faire des trails et des courses d’obstacle dans la boue. Généralement, cet animal à pinces est aussi un grand amateur d’escalade.

Sagittaire

Le Sagittaire a besoin de liberté. Ce natif est heureux dans les grands espaces et en plein air, souligne l’astrocoach, qui tient une chaîne Youtube. Ses sports de prédilection sont l’équitation et le ski alpin.

Capricorne

Le Capricorne n’est pas un grand sportif. Il préfère stimuler son cerveau que ses muscles, notamment en jouant aux échecs. Toutefois il adore la montagne, et peut se laisser tenter par des randonnées.

Verseau

Le Verseau est un signe indépendant et épris de liberté. Pour s’évader, se régénérer, et se sentir libre, il va surtout privilégier des sports aériens et nautiques, comme le parapente et la voile.

Poissons

Enfin, les personnes nées sous le signe des Poissons ont besoin de sports doux et à faible impact, comme le Pilate, l’aquagym, ou encore le stretching, pour s'assouplir tout en douceur.