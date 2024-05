Fête des pères et des mères : les meilleures idées de cadeaux Lifestyle pour elle et lui

En manque d'idée pour la fête des mères et des pères ? Notre sélection, ancrée dans l'air du temps, devrait vous aider à faire votre choix.

Sac de voyage North Face BASE CAMP

La qualité North Face mais pour la vie de tous les jours ou presque. Même si vos vacances sont full inclusive au bord d'une piscine, ce sac de voyage au format cabine (sur la plupart des compagnies) ultra-résistant vous donnera un look de baroudeur. «Never stop exploring» (N'arrête jamais d'explorer), comme l'annonce fièrement la marque.

Sac de voyage Base Camp, North Face, 240 €

Machine à café Siemens eq900 Plus

Voici une machine à café-broyeur très complète, et très onéreuse, soyons honnête. Ce modèle EQ900 Plus de Siemens est entièrement automatique, doté d'un écran tactile, et il est même capable de s'adapter au grain de café fourni grâce au procédé "beanIdent System". Si vous êtes nombreux à la maison, pas de souci, car la machine est capable de conserver en mémoire dix profils distincts.

Machine à café EQ900 Plus, Siemens, 2.000 € environ

Bomber schott airstar

Un blouse de mi-saison comme Schott sait si bien les faire. Ce bomber, modèle airstar, disponible en cinq coloris, se porte en version oversize ou ajustée en fonction des goûts.

Bomber Airstar, Schott, 135 €

Vin blanc bio Mouton Cadet

La maison Mouton Cadet propose un vin blanc bio pour le printemps 2024, dans sa collection Fresh. Baptisée Nathan, du prénom de l'arrière-petit-fils du baron Philippe de Rotschild, il met en valeur le Sauvignon Blanc, cépage emblématique du bordelais, et se distingue par sa fraîcheur et des notes d'agrumes très appréciables.

Vin blanc Mouton cadet bio X Nathan 2023, 12,90 €

Tasses à capuccino Le Creuset

Le Creuset, marque prestigieuse de l'art de vivre à la française, propose une collection baptisée Petits Fours. Parmi les différentes pièces proposées pour le printemps, on aime beaucoup ces 4 petits mugs en céramique (200 ml chacun), aux couleurs joliment dégradées.

Set de 4 tasses à capuccino collection Petits fours, Le Creuset, 60 €

Casque Solo 4 de beats

C'est une des belles nouveautés audio de ce printemps. Moins cher que le Studio Pro, son grand frère, le Beats Solo 4 mise sur la légèreté (217 grammes) pour offrir un maximum de confort, tout en se dotant de coussinets ultra-résistants. Avec ses transducteurs de 40 mm, la qualité technique est également au rendez-vous, d'autant plus qu'il est doté de la technologie Beats de son spatialisé avec suivi dynamique de la tête.

Casque Solo 4, Beats, 229,95 €

r2d2 en lego

A peine quelques jours après le 4 mai, la date qui réunit chaque année tous les fans de la saga, voici un cadeau de circonstance. Ce R2-D2 en Lego fera en effet la joie des collectionneurs et collectionneuses, ravis des nombreux détails proposés. Parmi eux, on peut citer la tête mobile du droïde. En outre, le set n'est pas gigantesque et se rangera facilement sur une étagère. Autre ambiance sinon, qui devrait fasciner les amateurs de belles pierres, avec la sortie annoncée d'une réplique de Notre-Dame-de-Paris, mais qui ne sera disponible qu'à partir du 1er juin.

R2-D2, Lego, 99,99 €

T-shirt Poivre Blanc

La marque Poivre blanc est encore dans les mémoires de pas mal de jeunes quadragénaires. Chic et bariolée, elle était un must dans les années 1990, et son retour au premier plan est un plaisir à ne pas négliger. Ce t-shirt tiré de la collection vintage résume assez bien l'état d'esprit de la marque, qui a longtemps incarné la cool attitude et l’insouciance.

T-shirt collection vintage «Le Tennis», Poivre Blanc, 65 €

Livre Fashion Eye United Kingdom, de Martin Parr pour Louis Vuitton

Les nombreux livres de la collection Fashion Eye Louis Vuitton - il en existe quasiment une cinquantaine - mettent en lumière une ville, une région ou un pays à travers le regard d'un photographe de mode. Dernière sortie en date, l'édition dédiée au Royaume-Uni, avec Martin Parr derrière l'objectif. Photographe frontal et sans artifice, il illustre avec talent son rapport ambivalent à son propre pays et ses différentes cultures.

Fashion Eye United Kingdom, de Martin Parr pour Louis Vuitton, 55 €

Hoodie Superdry Vintage Athletic

Superdry, toujours adepte du cool chic, propose une collection Vintage athletic célébrant ses valeurs habituelles. Avec son logo brodé à effet vieilli, ses deux couches de feutre, et des surpiqûres brodées, voici un hoodie confortable et stylé à porter en toutes circonstances.

Vintage athletic zip Hoodie, Superdry, 109.99 €

Linge de maison La Cornue

Le plaisir se déroule également en cuisine. La maison haut-de-gamme La Cornue propose de multiples accessoires, dont ce set de linge de maison pour faire sensation derrière les fourneaux, ou même devant le barbecue. Il comprend un tablier équipé de liens en cuir, une double manique, un torchon en coton peigné et un essuie main en nid d’abeille.

Linge de maison Carbone et bleu, La Cornue, 164 €

Veste Picture Calico JKT

Picture, marque française apprécié des riders notamment pour son engagement en faveur de l'environnement, propose cette veste de mi-saison baptisée Calicoh. Ouvertement inspirée du workwear, elle est à la fois fonctionnelle et stylée, tout en assurant une bonne ventilation à celui ou celle qui la porte.

Veste de mi-saison Calico JKT, Picture, 130 €

Chaussures Palladium Travel Lite Samena

Depuis quelques semaines, les deux marques françaises Jott et Palladium proposent une collaboration en édition limitée.

Elle s'appuie sur l’expertise de Jott en matière de vestes de mi-saison et celle de Palladium en matière de chaussures taillées pour l'aventure. Stylées, les vestes Rhona et les chaussures Samena sont une invitation à l'exploration urbaine en quittant les sentiers battus.

Collaboration Palladium X Jott, chaussures et vestes disponibles, à partir de 110 €

Champagne Moët & Chandon édition spéciale

Pour cette année olympique, rien de tel qu'un hommage tricolore, avec cette édition spéciale du champagne Moët & Chandon Impérial. Benoît Gouez, Chef de Cave Moët & Chandon, a élaboré cette prestigieuse cuvée, qui se distingue par son fruité, son palais savoureux et sa maturité élégante. A consommer avec modération, bien sûr.

Champagne édition limitée Moët Impérial, disponible chez Monoprix et sur Clos19, 44 €

Short Eider Jaunt

L'aventure vous attends, avec ce short signé Eider. Réalisé dans un matériau technique, il est à la fois solide, souple, facile à laver et il sèche rapidement. Disponible en beige, vert foncé et en noir, il se révélera indispensable pour vos prochaines sorties en pleine nature.

Short Jaunt, Eider, 59,90 €

Sac mommy bag

Un sac à langer et bien plus encore. Avec ses nombreuses poches, le Mommy bag permet de transporter les affaires de toilette, les couches, mais aussi tout le nécessaire pour nourrir ou occuper bébé lorsqu'on se déplace. Et que ce soit bien clair, papa a tout à fait le droit de porter le mommy bag.

Sac Mommy bag, Childhome, 115 €

Plancha premium 76 cm Weber

Spécialiste des barbecues, Weber propose désormais une large gamme de planchas, idéales pour recevoir quand les beaux jours arrivent. Capables d'atteindre 260°C, elles saisissent tous les ingrédients, de la viande aux petits légumes en passant par les fruits de mer. Trois formats existent (43 cm de large, 56 cm et 76 cm), en fonction de vos besoins et de vos envies. La plus large est livrée avec un chariot de transport et dispose d'un affichage digital.

Gamme de planchas premium, Weber, à partir de 399 €

Sac pour vélo Eastpak

Vos affaires sont à l'abri dans ce sac à dos Eastpak. Fabriqué dans une toile très résistante, équipé de déflecteurs, il peut être facilement installé sur un vélo pour les trajets quotidiens ou pour partir en vadrouille le week-end.

Sac pour vélo Maklo Bike, Eastpak, 85 €

Robe en denim Dockers

Simple et élégante, cette robe midi est un must à glisser dans une valise pour les vacances.

On aime en particulier le col italien et la «ceinture» ajustable à la taille, avec un style tout en légèreté.

Robe Dockers Buttoned Midi, Dockers, 130 €