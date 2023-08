Insolite : ce couple et leurs enfants fêteront leur anniversaire le même jour

Un couple vivant dans l’Ohio aux Etats-Unis a donné naissance le 18 août dernier à des faux jumeaux. Une date qui a son importance : les quatre membres de la famille ont le même anniversaire.

Une extraordinaire coïncidence. Croiser dans sa vie une personne née le même jour que soi est déjà assez rare, mais fonder une famille avec cette même personne et donner naissance à deux enfants nés également le même jour l'est encore plus. C’est pourtant l’histoire insolite d’un couple dans l’Ohio aux Etats-Unis.

En effet, comme le rapporte le média américain People, Scierra Blair et José Ervin, tous deux âgés d'une trentaine d'années, ont donné naissance le 18 août dernier à des faux jumeaux : José Ervin III né à 0h35, une minute seulement avant sa sœur Aŕia Lannette Ervin, à 0h36.

Une pure coïncidence

Heureux de former une véritable famille, ils possèdent néanmoins la particularité d’être nés tous les quatre le même jour. Si avoir des enfants pour le couple n’était pas prévu, le fait qu’ils soient nés le 18 août ne l’était pas non plus. En effet contrairement à ce que l’on pourrait penser, la date d'accouchement était initialement prévue pour le 28 août. Mais José Erwin avait curieusement pressenti qu'un scénario improblable pourrait avoir lieu.

August 18th will forever be a day to celebrate in epic proportions for Scierra Blair, José Ervin Jr. and their twins Aŕia and José III. https://t.co/87r1L5M5Az pic.twitter.com/NFUPLFqGmB — Good Morning America (@GMA) August 30, 2023

«Pendant tout le mois d'août, j'ai dit que j'aimerais qu'ils naissent le jour de notre anniversaire», a affirmé le père. «Je voulais qu'ils naissent sous le signe du Lion, parce que nous le sommes», a-t-il expliqué.

En 2022 déjà, Scierra Blair et José Ervin avaient eu du mal à croire qu’ils étaient nés tous les deux le 18 août : «Je pensais qu'elle me racontait des histoires lorsqu’elle m’a demandé quand j’étais né et m'a dit que c'était assez ironique que ce soit également le même que le sien», raconte José Ervin. «Je me suis dit : 'Sors d'ici'. Mais elle m'a montré sa carte d'identité et m'a prouvé que j'avais tort», a-t-il ajouté. Le couple se réjouit désormais de la situation, impatient d’organiser une «grande fête chaque année». Avec certainement une montagne de cadeaux.