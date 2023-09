Etats-Unis : elle achète un tableau à 4 dollars il y a six ans, il pourrait en valoir aujourd’hui 250.000

Il y a six ans, une femme a acheté un tableau pour la modique somme de 4 dollars. Sans le savoir, elle venait de faire l'acquisition d'une oeuvre d'un célèbre peintre, Newell Convers Wyeth. Les premières estimations évoquent un prix de revente pouvant aller jusqu'à 250.000 dollars.

C'est ce qui s'appelle faire une très bonne affaire. En 2017, une Américaine fan d'antiquités a fait l'acquisition d'un tableau dans un magasin d'occasion du côté de Manchester (New Hampshire) pour 4 dollars (environ 3,70 euros au taux du jour).

Depuis six ans, l'oeuvre était dans la chambre de l'acheteuse. En mai 2023, cette américaine a appris que ce tableau est l'oeuvre du célèbre artiste Newell Convers Wyeth et qu'il aurait une valeur comprise entre 150.000 et 250.000 dollars (entre 140.000 et 230.000 euros), selon The Art Newspaper.

When an antiques enthusiast purchased a painting that appeared to bear the signature of N.C. Wyeth at a thrift store in 2017, she joked that the $4 painting might be a real work by the renowned artist—now it could fetch as much as $250,000 at auction https://t.co/NljT6TMbuC

