Il tente de traverser l'Atlantique dans une roue de hamster géante et est inculpé pour menace à «l'arme blanche»

Reza Baluchi, un Iranien de 44 ans habitant en Floride, a été arrêté le 26 août dernier à une centaine de kilomètres de Georgetown (Etats-Unis) alors qu’il tentait une traversée de l’Atlantique à bord d'une «roue de hamster» géante. Le quadragénaire a menacé les garde-côtes américains avec un couteau et une bombe factice.

Une histoire insolite qui tourne au cauchemar. Reza Baluchi, un Iranien résidant en Floride (Etats-Unis) a été arrêté par les forces de l’ordre à 70 miles, soit près de 113 kilomètres, de Georgetown le 26 août dernier à bord d'une «hypodrode».

Florida Man's Atlantic Crossing Attempt in Human-Powered Hamster Wheel Leads to Arrest





Reza Baluchi has been apprehended on federal charges after he was discovered 70 miles off the coast of Georgia, with Hurricane Franklin approaching the eastern seaboard, according to The Daily… pic.twitter.com/ccbMd2DHVX

