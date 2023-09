«Une découverte exceptionnelle» : un trésor unique retrouvé grâce à des fouilles archéologiques sous-marines en Égypte

L'Institut européen d'archéologie sous-marine (IEASM) a indiqué avoir découvert «des trésors et des secrets» sur le site d'un temple englouti en Egypte.

Une équipe d'archéologie sous-marine, dirigée par un archéologue marin français Franck Goddio, a découvert des nouveaux trésors. D'après la chaîne d'information CNN, ils se sont rendus sur le site d'un très vieux temple dédié au dieu Amon, dans une ancienne ville portuaire d'Egypte Thonis-Héracléion, dans la baie d'Aboukir.

des trésors et des merveilles

L'équipe a étudié le canal où ont été découverts d'énormes blocs de pierre qui s'étaient effondrés «lors d'un événement cataclysmique datant du milieu du IIe siècle avant JC», a indiqué l'institut.

Ils ont retrouvé des objets précieux qui constituent le trésor du temple. Parmi les merveilles : des instruments de rituels en argent, des bijoux en or et de fragiles récipients en albâtre pour parfums ou onguents. Selon l'IEASM, ces objets témoignent de la richesse de ce sanctuaire et de la piété des anciens habitants de la ville portuaire.

«C'est extrêmement émouvant de découvrir des objets aussi délicats, qui ont survécu intacts malgré la violence et l'ampleur du cataclysme», a déclaré Franck Goddio, président de l'IEASM et directeur des fouilles.

Les découvertes ont été rendues possibles grâce à de nouvelles technologies de prospection géophysique capables de détecter des cavités et des objets sous des couches d'argiles de plusieurs mètres d'épaisseur.

la présence d'objets grecs

À l'est du temple consacré à Amon, se trouvait un sanctuaire grec désigné à Aphrodite ainsi que des objets de bronze et en céramique.

«Cela illustre que les Grecs qui étaient autorisés à faire du commerce et à s'installer dans la ville à l'époque des pharaons de la dynastie saïte (664 - 525 avant JC) avaient leurs sanctuaires pour leurs propres dieux», a déclaré l'institut.

Le reste de la ville est à plus de 7km de la côte actuelle de l'Egypte. La ville de Thonis-Héracléion a été pendant plusieurs siècles le plus grand port égyptien de la Méditerranée avant la fondation d'Alexandrie par Alexandre le Grand en 331 avant JC.

La ville a été découverte par l'IEASM en 2000.