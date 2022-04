Pessah : la Pâque juive commence aujourd'hui

Avec Chavouot et Souccot, Pessah est l’une des trois fêtes de pèlerinage de la religion juive. La soirée de ce vendredi 15 avril marque le début de cette Pâque juive célébrant l’Exode des Hébreux hors d’Egypte pour se libérer de l’esclavage.

Célébré chaque année le 14 Nisan du calendrier juif, soit la date de la pleine lune de printemps, Pessah commencera donc ce soir, pour s’achever une semaine plus tard au soir du vendredi 22 avril en Israël (ou dans la soirée du samedi 23 avril pour la communauté juive de France).

Cette fête a également une importance dans le domaine agricole puisqu’elle marque le début de la moisson d’orge, lançant du même coup le cycle annuel des cultures.

Mécontent de l’esclavagisme pratiqué par Pharaon sur son peuple, Dieu a, selon la croyance, envoyé Moïse pour le convaincre de laisser partir les malheureux juifs, avant de déchaîner les dix plaies d’Egypte face aux nombreux refus du tyran.

Résistant jusqu’à la dernière épreuve, ce dernier a finalement cédé après l’extermination des premiers-nés égyptiens par l’Ange de la mort, ayant couté la vie à son unique fils.

Il a laissé partir le peuple juif pendant un temps, avant de les poursuivre sans succès avec son armée puisque Dieu avait permis à Moïse de s’enfuir vers le Mont Sinaï en ouvrant la mer en deux.

L'offrande pascale

En hébreu, Pessah (parfois orthographié «Pessa'h) signifie «le saut», symbolisant le passage de Dieu au-dessus des maisons juives, sans leur infliger la mort des premiers nés. Pour en être épargnés, les Hébreux devaient sacrifier un agneau à Dieu, le manger avec du pain azyme (non levé) et des herbes amères, puis enduire leur maison avec le sang de l’animal sacrifié.

Ce rituel, parfois encore observé de nos jours, est appelé «l’offrande pascale» et est précédé d’un nettoyage intense dans chaque habitation de tout produit à base de grain levé, comme le pain ou les pâtes, avant leur destruction.

L’interdiction de se nourrir de pain levé fait référence à l’Exode puisque le peuple juif a dû fuir précipitamment, sans laisser le temps au pain de gonfler comme c’était traditionnellement le cas. Ce pain non levé, appelé Matza, est notamment consommé au cours de Séder, les deux premiers dîners rituels de Pessah.

Autre tradition encore en vigueur de nos jours, les croyants ne doivent pas travailler, conduire ou utiliser d’appareils électriques pendant les deux premiers jours de cette fête.

Une pâque juive sous tension

Alors que Pessah coïncide cette année avec le vendredi Saint, célébré aujourd'hui par les catholiques, la pâque juive intervient aussi en même temps que le jeûne du ramadan, observé chez les musulmans. Ce mois d'avril étant chargé en fêtes religieuses, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a appelé, la semaine dernière, les forces de l’ordre à la vigilance en raison d’une menace terroriste «toujours élevée».

En Israël, la tension est d'ailleurs encore plus forte et, dès hier, la police a été placée en état d’alerte maximale. Rien qu'à Jérusalem, quelque 3.000 policiers ont ainsi été mobilisés pour prévenir tout acte de terrorisme. Cette année, le premier dîner de séder coïncide avec le 20e anniversaire de l’attentat de l’hôtel Park de Netanya, où un kamikaze palestinien du Hamas s’était fait exploser tuant 30 personnes et blessant 143 autres.

Et depuis le 22 mars dernier, une série de quatre attentats perpétrés par des Palestiniens a fait 14 morts, lorsque 20 autres personnes sont mortes en Cisjordanie dans des violences ou représailles exercées par l’armée israélienne. Malgré ce contexte compliqué, l'Etat hébreu a décidé de laisser ouverte l’esplanade des Mosquées, pour que les musulmans puissent célébrer aujourd'hui le deuxième vendredi du mois de ramadan.