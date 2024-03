Egypte : un incendie ravage un des plus anciens studios de cinéma dans le monde arabe

Un des plus anciens studios de cinéma en Egypte et dans le monde arabe a été ravagé dans la nuit de vendredi à samedi par un énorme incendie au Caire, sans faire de victimes, selon des sources des services de sécurité.

Le feu a dévasté le Studio al-Ahram, construit en 1944 dans la région de Guizeh, dans l'ouest de la capitale Le Caire, et s'est ensuite propagé à trois immeubles voisins qui ont été évacués avant l'arrivée des flammes.

Samedi matin, les habitants de ces bâtiments dormaient toujours à même le sol dans les rues avoisinantes, selon le correspondant de l'AFP.

Une longue tradition de production

Selon des médias locaux, l'incendie s'est déclaré après le tournage d'un feuilleton diffusé pendant le ramadan, le mois de jeûne musulman qui a commencé lundi, et durant lequel la télévision connaît ses plus grosses audiences en Egypte et dans le monde arabe.

Le Studio Al-Ahram s'étend sur 27.000 m2 et comprend trois plateaux de tournage, une salle de projection ainsi qu'une salle de montage.

Dans les années 1950, l'Egypte était le troisième producteur mondial de films. Aujourd'hui, elle revendique trois quarts de la production cinématographique arabe. Celle-ci a chuté à 21 films en 2022, alors que le pays traverse ces dernières années la pire crise économique de son histoire.