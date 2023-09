Une famille retrouve son chat perdu depuis 5 ans, à 700 km du lieu de disparition

Alors qu’elle pensait avoir perdu son chat en 2017, une famille d’Antibes (Alpes-Maritimes) a fini par retrouver sa trace, cinq ans après, dans le Pas-de-Calais.

«On vient de retrouver votre chatte Linette, déclarée perdue en 2017», a entendu Fréderic 48 ans en consultant son répondeur ce mercredi 20 septembre. À l’époque, sa fille Juliette, âgée de 8 ans, avait beaucoup pleuré la disparition de la Sacrée de Birmanie, qui était sa «chouchoute», a-t-il confié à Nice-Matin.

À l’autre bout du fil pour lui annoncer la bonne nouvelle, la clinique vétérinaire de Lillers (Pas-de-Calais) ayant retrouvé la chatte qui a annoncé au père de famille que son animal de compagnie avait été pris en charge par l’association Le Petit chat situé à Amettes. La «maîtresse» qui l’avait recueillie avait dû de s’en séparer à l’occasion de son départ en maison de retraite.

«Je suis tellement contente pour elle et pour vous», s’est rejouie la présidente de l’association qui s’est également entretenue, avec le père de famille, journaliste à Nice-Matin.

«Nous l'avons trouvée dans la rue, j’ai tout de suite su que ça ne pouvait pas être une chatte sauvage, même si elle souffre d’une galle des oreilles et qu’elle a une oreille un peu abîmée. C’est une très belle histoire, finalement, j’en ai des frissons», s’est-elle exclamée auprès du site d'actualité locale.

«On avait gardé son carnet de santé au cas où»

Dorénavant, c’est un long voyage qui attend la famille qui, avant de vivre à Antibes, vivait à Aix-les-Bains, avant de déménager une première fois près de Carcassonne.

À l’arrivée, des retrouvailles touchantes entre la petite Linette et ses vrais propriétaires, dont la petite Juliette maintenant âgée d’une douzaine d’années : «Quand Juliette est rentrée de l’école ce midi, on lui a demandé de s’asseoir et on lui a fait écouter le message sans rien lui dire. On a vu ses yeux s’illuminer», ont témoigné les parents.

La chatte était encore dans les esprits et dans les souvenirs, mais plus le temps passait, plus les espoirs de retrouver la petite Linette s’amenuisaient, au grand désarroi de la petite Juliette.

«On lui avait dit que si Linette avait été volée, elle finirait par se retrouver un jour entre les mains d’un vétérinaire qui se rendrait compte qu’elle ne vivait pas dans son vrai foyer et nous contacterait», se sont souvenus les parents, qui avaient gardé le carnet de santé du petit chat, «au cas où».

Si Frédéric et sa femme ont indiqué vouloir essayer de faire rapatrier la chatte par des amis ou des personnes qui ont prévu de faire le voyage du Nord à la Côte d’Azur, ils sont prêts à faire le périple.

«Le plus important, c’est que Linette sera bientôt de retour à la maison, où son frère Léo, sa nièce Olive et sa cousine Ibiza l’attendent», se sont-ils réjouis.