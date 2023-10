Un trésor vieux de 330 ans retrouvé dans un pavillon de chasse en Ecosse

Un trésor de pièces de monnaie a été découvert en Écosse par des archéologues de l'Université de Glasgow. Il avait été caché juste avant le massacre du clan MacDonald au 17e siècle.

Une découverte passionnante. Un trésor de pièces de monnaie a été découvert par un collectif de chercheurs de l'Université de Glasgow, en Écosse. À l'intérieur, 36 pièces d'argent et de bronze datant de la fin des années 1500 jusqu'aux années 1680. On y trouve notamment des pièces des règnes d'Elizabeth I, James VI et I, Charles I, le Commonwealth Cromwellien et Charles II.

Scellé à l'aide d'un petit caillou, le pot contenant les pièces de monnaie a été déniché sous la dalle d'une cheminée en pierre dans un pavillon de chasse à Glencoe. L'étudiante Lucy Ankers, à l'origine de cette découverte, a témoigné dans un communiqué : «je ne m'attendais pas à ce que cette découverte aussi excitante soit l'une de mes premières, et je ne pourrai sans doute jamais vivre de sensation plus intense que celle de voir ces pièces sortir de la terre.»

A coin hoard buried in Glencoe for some 330 years has been discovered on @UofGArchaeo dig by a @UofGArtsHums student.





The pot of coins gives a fascinating insight into life for Clan MacDonald before the Glencoe Massacre.@N_T_S @Glencoe_Museum @hunterianhttps://t.co/5BDNAqXnqG

— University of Glasgow (@UofGlasgow) October 9, 2023