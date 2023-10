Le patron d’une compagnie aérienne critiqué pour avoir publié une photo de lui à moitié nu en train d’être massé pendant une visioconférence

Tony Fernandes, co-fondateur d'AirAsia, a publié une photo de lui sur LinkedIn, ce lundi 16 octobre, sur laquelle il apparaît torse nu et recevant un massage en pleine visioconférence. Une photo qui a fait vivement réagir sur les réseaux sociaux.

Un massage qui sème la discorde. Tony Fernandes, co-fondateur de la compagnie aérienne AirAsia est au cœur d’une polémique après avoir publié, le 16 octobre, une photo de lui à moitié nu et massé lors d’une visioconférence, a rapporté The Independent.

L’homme d’affaires a défrayé la chronique sur LinkedIn. «C’était une semaine stressante et Veranita Yosephine (PDG de AirAsia Indonesia, ndlr) a suggéré un massage. Je dois avouer aimer l’Indonésie et la culture d’AirAsia qui me permet de pouvoir me faire masser et participer à une réunion de direction en même temps», avait-il écrit sur le réseau social, en ajoutant une photo de lui, torse nu et recevant un massage.

Some CEOs need to stay off LinkedIn pic.twitter.com/O4VAee5IRO — Anoop Menon (@godsonlymistake) October 17, 2023

Après la mise en ligne de cette photo, Tony Fernandes a vu sa publication être inondée de commentaires. De nombreux internautes s’en sont pris à l’homme de 59 ans, jugeant la photo inappropriée.

Une publication supprimée de LinkedIn

«Je ne pense pas que les femmes de votre entreprise se sentiraient à l'aise ou en sécurité dans ce contexte (...). Vous êtes manifestement un dirigeant intelligent qui se soucie de la culture d'entreprise, mais ce n'est pas ainsi que vous créerez une culture de soutien et de sécurité», a publié une internaute sur la publication, désormais supprimée de LinkedIn, alors qu’elle avait atteint plus de 1,5 million de vues ce mercredi.

«Vous auriez pu conclure la réunion et vous faire masser ensuite. Je ne pense pas que cela soit approprié dans une culture civilisée», a également commenté un utilisateur de LinkedIn.