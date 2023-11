Brésil : une candidate de télé réalité décède après une liposuccion du genou

Luana Andrade, une influenceuse brésilienne et candidate de télé réalité âgée de 29 ans, a perdu la vie à la suite d'un arrêt cardiaque survenu deux heures après le début d'une intervention de chirurgie esthétique, qui avait lieu dans une clinique privée de Sao Paulo.

La recherche incessante de la perfection a eu des conséquences tragiques pour une jeune Brésilienne. Luana Andrade, une influenceuse et vedette de télé réalité de 29 ans, a perdu tragiquement la vie lors d'une intervention de chirurgie esthétique. Très sportive et soucieuse de son apparence, elle s'était rendue dans une clinique privée de Sao Paulo pour subir une liposuccion du genou, mais malheureusement, l'opération a eu des conséquences fatales.

Après 2 heures et 30 minutes sur la table d'opération, Luana Andrade a commencé à éprouver des difficultés respiratoires, suivies d'un arrêt cardiaque, rapporte le site américain People. Le chirurgien et l'anesthésiste qui la prenaient en charge ont alors réalisé que la jeune femme était affectée par une «thrombose massive», indiquant la présence de multiples caillots obstruant la circulation sanguine dans ses veines et artères.

Transférée en unité de soins intensifs, la jeune femme est morte mardi 7 novembre, à 5h30 du matin, d’une «embolie pulmonaire massive».

Sur Instagram, la jeune mannequin comptait une audience de plus de 500 000 abonnés à qui elle prodiguait fréquemment des conseils en matière de «fitness», en plus de partager ses voyages. Elle avait également participé à l'émission de télé réalité brésilienne Power Couple avec son petit ami.

Sa dernière publication remonte au matin de son intervention chirurgicale, où l'influenceuse s'était montrée très souriante dans une salle de sport.