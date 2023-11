Hauts-de-Seine : quel est ce bar tabac dans lequel ont été remportés 130 millions et 600.000 euros en l'espace de deux mois ?

Deux miracles se sont produits en moins de deux mois dans un même bar tabac des Hauts-de-Seine. Après qu'un joueur anonyme a remporté 130 millions d’euros à l'EuroMillions, un couple a empoché, quelques semaines plus tard, 600.000 euros grâce à un ticket à gratter.

Pur hasard ou coup du destin ? Le bar tabac Le Fontenoy, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), semble en tout cas propice aux miracles. Et pour cause, en à peine deux mois, le gros lot y a été remporté deux fois.

En septembre dernier, un ticket de l’EuroMillions y était ainsi validé permettant, du jour au lendemain, à un heureux gagnant qui a souhaité garder l’anonymat, d'empocher la somme extraordinaire de 130 millions d’euros.

Puis, le 26 octobre, le jour même de l’annonce par la Française des jeux (FDJ) que la super cagnotte de 130 millions d'euros à l'EuroMillions avait été remportée, un couple, venu à son tour tenter sa chance au Fontenoy, a eu l'heureuse surprise de gagner 600.000 euros au jeu «Méga Mots Croisés» qui se présente sous la forme d'un ticket à gratter.

Interrogée par Le Parisien, Céline, la patronne des lieux, a expliqué être persuadée que son établissement offrait une incroyable chance à ses clients. «Des gains aussi importants dans le même point de vente et dans un délai aussi serré, ça n’était pas arrivé depuis dix ans», a-t-elle assuré auprès de nos confrères.

Ce faisant, la gérante tient à pousser ses fidèles clients à tenter leur chance à leur tour, puisque, après tout, «jamais deux sans trois», comme elle se plaît à le dire. Du reste, selon l’une de ses employés, les deux sommes ont en réalité été remportées par deux couples. La recette secrète de la chance serait donc de ne pas jouer seul.

Des habitués agacés

Mais si certains habitués du Fontenoy se sont sincèrement réjouis pour les heureux gagnants, d’autres se sont montrés quelque peu agacés de voir la chance leur échapper. «Je passe ici deux ou trois fois par semaine pour acheter des jeux de grattage et, forcément, je me suis dit que je ne suis pas passé loin d’une grosse somme», a confié l’un d'eux quelque peu dépité.

«On connaît l’histoire par cœur, des gens qui jouent quotidiennement sans jamais rien gagner et qui, un jour, voient un mec débarquer de nulle part, jouer une fois et décrocher le gros lot ! La chance, elle ne se convoque pas, elle vous tombe dessus», analyse de son côté un brin philosophe Yvon, un client occasionnel du Fontenoy et qui admet gratter «une bonne dizaine» de tickets par semaine.

Et si Céline est persuadée que son établissement porte chance et devrait transformer la vie au moins d’un autre heureux gagnant, beaucoup de clients se sont montrés pessimistes. L'un d'entre eux est même persuadé que «plus personne ne gagnera avant un bon bout de temps». Et de conclure : «Ce n’est pas demain que je vais devenir riche».