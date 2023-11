Voici le signe astrologique le plus tête en l'air

Contrairement au signe de la Vierge, connu pour être très organisé, rigoureux, et méthodique, ce natif est du genre distrait et tête en l’air.

Parmi les douze signes du Zodiaque, la palme du natif le plus étourdi est décernée aux Gémeaux, selon l’astro love coach Nathalie Marcot. Et pour cause, ce signe «s'interesse à mille choses à la fois».

Curieux, ce natif «ne tient pas en place et agit souvent sans réfléchir pleinement à ce qu'il est en train de faire». D'une part parce que c'est un signe d’Air, élément symbolisant notamment le mouvement et la légèreté, et d'autre part car «c'est un signe de fin de saison, donc mutable».

Où sont mes lunettes ? Où ai-je laissé ma veste ? Comment s'appelle-t-il déjà ? Ce sont des questions que les personnes nées entre le 21 mai et le 21 juin se posent régulièrement. Gouverné par Mercure, planète symbolisant aussi le mouvement, ce natif a du mal à rester concentré.

«Il est facilement distrait», et on dit souvent de lui qu'«il est tête en l'air, maladroit, et gaffeur», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

A noter que ces analyses sont des généralités. En effet, pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral, précise Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.