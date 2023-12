COP28: la cravate du roi Charles III n'est pas passée inaperçue

Présent à la COP28 à Dubaï afin de représenter le Royaume-Uni, le roi Charles III a fait parler de lui et de sa cravate aux couleurs de la Grèce. De nombreux observateurs n'ont pas pu s'empêcher d'y voir un message politique.

Une polémique vestimentaire. Le choix de la cravate du roi Charles III était-il anodin ? Au moment où les relations entre le Royaume-Uni et la Grèce sont tendus, la cravate arborée par Charles III pose question. Le 1er décembre 2023, le roi Charles III, a pris la parole à Dubaï pour inaugurer la COP28 avec une cravate sur laquelle apparaissait de petits symboles très proches du drapeau grec. De nombreuses théories sur les raisons du choix de cette cravate existent, certains pensent que le roi Charles voulait envoyer un message politique d'apaisement entre le Royaume-Uni et le Grèce.

Dimanche dernier, le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a enclenché une querelle diplomatique lors d'une interview à la BBC en abordant le thème des marbres du Parthénon qu'il aimerait voir de retour dans son pays : «Les positions de la Grèce sur la question des frises du Parthénon sont bien connues. J’espérais avoir l’occasion d’en discuter avec mon homologue britannique (...) Celui qui croit à la justesse et au bien-fondé de ses positions n’a jamais peur de se confronter aux arguments», expliquait-il. Il avait aussi estimé que conserver une partie des frises du Parthénon hors de Grèce revenait à «couper Mona Lisa (la Joconde) en deux». Des propos qui n'ont pas plu à son homologue du Royaume-Uni, Rishi Sunak, qui a décidé d'annuler sa rencontre à Londres avec Kyriakos Mitsotakis, prévue la semaine dernière.

Rishi Sunak a pu rencontrer le roi Charles à Dubaï ce vendredi. Les deux hommes ont eu des échanges directs. «M. Sunak ne semblait pas se soucier du choix vestimentaire du roi, qui pourrait être interprété comme une tentative d’apaiser les tensions diplomatiques», explique Skynews. Le Premier ministre a d’ailleurs posté sur le réseau social X une photo où il apparaît en discussion avec le souverain.

For more than 60 years, His Majesty has been at the forefront of the fight to protect our planet.





Today at #COP28 we’re committed to safeguarding the environment for generations to come. pic.twitter.com/U7rsoc0CrW

— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 1, 2023