Cette espèce de grenouille, découverte par les scientifiques, émet un cri similaire à celui d'un canard

Des scientifiques ont repéré une nouvelle espèce de grenouille qui a un cri semblable au couac d'un canard. Nommée d'après la rivière Noa-Dihing dans laquelle elle a été trouvée, ce serait la première espèce du genre Nidirana.

Une drôle de découverte. Des chercheurs indiens, présents au parc national de Namdapha au nord-est de l'Inde et un scientifique de l'université de Wolverhampton (Angleterre), ont repéré une nouvelle espèce de grenouille nommée Nidirana noadihing.

À l'inverse de la grenouille qui coasse, cette nouvelle espèce pousserait des cris similaires à ceux d'un canard.

«Elle mesure jusqu'à six centimètres et se caractérise par une ligne pâle de couleur crème sur le milieu du corps», a expliqué le Dr Deepak Veerappan, herpétologue et associé à la recherche.

Trois espèces découvertes en un an

L'espèce a été découverte en 2022. Il s'agit de la première espèce du genre Nidirana - aussi dites grenouilles musicales - découverte en Inde.

Sur la même année, les scientifiques ont fait trois découvertes consécutives de nouvelles espèces d'amphibiens dans la même réserve.

«Comme la nouvelle espèce habite les zones marécageuses, la conservation de ces habitats à l’intérieur de la zone protégée et ses environs est cruciale», a conclut le Dr Deepak Veerappan.