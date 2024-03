​​​​​​​«Requin fantôme» : une espèce inconnue découverte au large de la Thaïlande

Une nouvelle espèce de «requin fantôme» a été observée par des scientifiques au large des côtes thaïlandaises. L'animal, qui mesure 51 centimètres, a été découvert en 2018 et prélevé entre 772 à 775 m de profondeur, lors d’un chalutage de fond.

Les profondeurs n’ont pas fini de nous surprendre. Et ce ne sont pas les scientifiques qui ont publié une étude dans la revue Raffles Bulletin of Zoology qui diront le contraire. En effet, ils ont observé une nouvelle espèce de «requin fantôme» au large des côtes thaïlandaises, dans les profondeurs de la mer d’Andaman.

Nommé Chimaera supapae, l’animal fait partie d’une famille ancienne de poissons, les Chimaeriformes. Cette chimère cartilagineuse, arborant une couleur marron foncé, possède une tête massive, une épine dorsale située au-dessus de sa tête, des nageoires ressemblant à des plumes… ainsi que des liens de parenté avec les raies et les requins. Ce sont leurs grands yeux réfléchissants, capables de voir dans les eaux noires, qui leur confèrent ce surnom.

Scientists have discovered a species of "ghost shark" with iridescent eyes & feathery fins in the Andaman Sea off Thailand.





The deep-sea creature, named Chimaera supapae, is a cartilaginous fish in the order of the oldest fishes alive, Chimaeriformes. https://t.co/T6j6hV2c1K

— Blue Planet Society (@Seasaver) March 21, 2024