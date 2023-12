Etats-Unis : un bébé hibou retrouvé vivant dans un sapin de Noël

Le petit oiseau a été découvert dans l’arbre d’une famille américaine vivant dans le Kentucky, qui n’avait pas remarqué sa présence pendant quatre jours.

Un avant-Noël dont ils se souviendront longtemps. Une famille du Kentucky a découvert qu’un bébé hibou s’était caché dans leur sapin. Comme chaque année, les White ont choisi un arbre de Noël dans une ferme non loin de leur domicile, mais ces derniers étaient loin de se douter qu’un invité surprise parviendrait à vivre dans les branches pendant quatre jours sans qu’ils ne le remarque.

«J’ai trois chiens», a raconté Michele White à WDKY-TV. «Nous sommes tout le temps dans cette pièce à regarder la télé, faire la cuisine, mais nous n’avons rien vu», a-t-elle ajouté.

Yuletide owl found roosting in Kentucky family's Christmas tree for days before being found https://t.co/hsaGsb9gR6

— FOX26Houston (@FOX26Houston) December 15, 2023