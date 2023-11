Londres : un spectaculaire sapin de Noël de 12 mètres de haut fait de livres dévoilé dans une gare

Une gare londonienne a exposé mercredi 1er novembre son nouveau spectaculaire sapin de Noël, composé entièrement de livres.

Halloween aussi vite passé, qu’on s’empresse déjà d’installer les décorations de Noël. Le sapin de Noël de Saint Pancras, une gare londonienne, vient d’être dévoilé. L'arbre est composé de plus de 3.800 livres. De quoi raviver la magie de cette période festive.

The first tree of the season is up in #London at @StPancrasInt in collab with @Hatchards and it's got a load of books on it pic.twitter.com/41YrciFCvf

— London On The Inside (@LondONtheinside) November 1, 2023