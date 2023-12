Ils pensaient se rendre aux Caraïbes et se retrouvent au Canada, lors d'une croisière qui a viré au cauchemar

Des doudounes contre des bikinis. Un bateau de croisière suisse a changé de destination, des Caraïbes vers le Canada, seulement 24 heures avant le départ mettant des milliers de passagers en colère.

Au programme, il n’y aura pas de soleil ni de chaleur. Rendez-vous à Boston, Portland et St. John où il ne fait pas plus de 5°C. Au lieu de se rendre aux Caraïbes, un bateau de croisière suisse s'est dirigé vers le Canada. Des milliers de passagers n'étaient pas au courant et ont embarqué à bord du navire, le samedi 16 décembre, pour un voyage plus que décevant.

Ceux qui pensaient se reposer sur les îles paradisiaques sont désormais coincés sur le bateau avec seulement quelques maillots de bain, des shorts et de la crème solaire dans leurs valises, a rapporté Blick.

Un mail 24 heures avant le départ

Informé 24 heures avant le départ, un de ces passagers a témoigné sur Reddit avoir reçu un mail indiquant «une mise à jour importante» concernant le voyage. «Nous avons considérablement modifié l'itinéraire de votre croisière en raison du mauvais temps attendu en Floride et aux Bahamas», précisait le message.

Pour tous les voyageurs qui ne souhaitaient pas se rendre au Canada, il était possible d’annuler la croisière et de se faire rembourser sous la forme d’un bon d’achat. Sur les 5.400 passagers prévus, seulement 2.800 seraient à bord du navire.

Des passagers n’ont pas été informés

Pire encore, d’autres n’auraient jamais reçu de mail indiquant ce changement de destination. Une touriste allemande a écrit sur ses réseaux sociaux : «Nous l'avons appris lorsque nous étions à bord du bateau et que nous voulions embarquer. Il était alors déjà trop tard».

Elle qui pensait se prélasser sur la plage et de faire de la plongée n’avait emporté que des bikinis et des robes d’été. «Maintenant, je suis assise à bord à Boston et je ne peux même pas sortir parce qu'il fait cinq degrés».

Selon son témoignage, l’activité principale à bord est d’aller au bar. «Ici, nous commençons simplement à boire de l'alcool après le petit-déjeuner».