EuroMillions : voici les 10 plus gros gains de l’année 2023

En 2023, l’EuroMillions a battu le record du plus gros gain jamais remporté à ce jour : 240 millions d’euros. Mais quels sont les plus gros gains remportés cette année ?

Un autrichien particulièrement chanceux. Le plus grand vainqueur de l’histoire de l’EuroMillions devrait recevoir la somme de 240 millions d’euros le 6 janvier 2024. Outre ce gain record, l’année 2023 a vu de nombreuses sommes importantes être versées.

Et pour cause, plusieurs autres joueurs de l’EuroMillions sont devenus multimillionnaires à la loterie européenne. Ainsi, le deuxième jackpot remporté le plus élevé de l’année, a été mis en jeu le 5 mai dernier d'après les archives de la loterie. Trois personnes résidant en France, au Royaume-Uni et en Suisse se sont vues partager la «modique» somme de 159.123.225 euros, soit plus de 53 millions d’euros chacun.

Quatre français dans le top 10

En troisième position arrive le méga-jackpot de 144.966.361 euros gagné par un Belge, le 7 mars. Il a ainsi rejoint la liste des 34 joueurs en Belgique devenus millionnaires grâce à l’EuroMillions depuis 2004. Au Royaume-Uni, un joueur a remporté 130 millions d’euros lors du tirage du 2 juin. La même somme a été empochée le 29 septembre par un Français.

Le 1er septembre dernier, une joueuse française âgée d'une cinquantaine d'années, originaire du Morbihan, a remporté un jackpot de 109 millions d’euros. Cette dernière, une joueuse occasionnelle qui venait de perdre son emploi, a utilisé le système flash pour composer aléatoirement sa grille.

Toujours en France, c'est le plus gros gain des Pays de la Loire et le neuvième de tous les gagnants de jeux de la Française des Jeux (FDJ) : une Sarthoise a remporté la somme de 102.242.065 euros à l'Euromillions du 24 février.

Quant aux trois derniers jackpots, il s’agit d’un Luxembourgeois vainqueur de 83.068.817 euros le 28 novembre (le plus gros gain de l’histoire du pays), deux Anglais ont partagé les gains du tirage du 11 juillet, à savoir 73.242.322 euros et enfin, 72.144.196 euros, somme gagnée en Autriche le 1er août.