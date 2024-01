Grande-Bretagne : victime de nombreuses inondations, il construit sa propre muraille pour protéger sa maison

Pour protéger sa maison des inondations multiples, un Anglais a pris les devants contre les forces de la nature et a construit sa propre muraille.

Bravant les montées de l’eau, un habitant du Worcestershire (Royaume-Uni) a réussi à garder sa maison au sec à l'aide d'une méthode bien particulière. Dans ce comté, les inondations se multiplient. Fatigué de devoir y faire face, cet Anglais a décidé de construire un mur anti-inondation autour de sa propriété.

Man builds own defence wall around property to protect against flooding https://t.co/vDoVHtAmiB

— BBC News (UK) (@BBCNews) January 4, 2024