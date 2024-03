Européennes 2024 : quand Gabriel Attal tombe sur… le «père Fouras» en faisant du porte-à-porte (vidéo)

Ce samedi 23 mars, Gabriel Attal et Valérie Hayer, candidate Renaissance aux Européennes, ont procédé à une opération de tractage pour convaincre les électeurs. Mais au cours de leur porte-à-porte, ils sont tombés sur… le «père Fouras». Une scène cocasse qui a beaucoup amusé le Premier ministre.

Une rencontre inattendue. Alors que la date du 9 juin approche à grand pas, la majorité présidentielle, en perte de vitesse à trois mois du scrutin, met les bouchées doubles. De ce fait, Gabriel Attal et Valérie Hayer, candidate Renaissance aux Européennes, ont fait du porte-à-porte ce samedi 23 mars à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine.

Accompagnés d’une vingtaine de personnes et suivis par des caméras et des photographes, le Premier ministre et la candidate Renaissance distribuaient ainsi des tracts afin de convaincre les électeurs lorsque, soudainement, ils sont tombés sur un habitant déguisé, selon les mots du chef du gouvernement, en «père Fouras», personnage emblématique de l'émission d'aventures Fort Boyard.

Dans la vidéo d’une durée de 49 secondes, partagée sur le compte du Premier ministre, on voit donc Gabriel Attal frapper à une porte. «Bonjour, c’est Gabriel Attal, vous pouvez nous ouvrir ?» a lancé le locataire de Matignon. Lorsque la porte s’est ouverte, Gabriel Attal a découvert face à lui un homme aux cheveux blancs et à une longue barbe blanche.

«La magie du porte-à-porte»

«Chérie, on a un problème», a dit l’habitant. Amusé, le Premier ministre a alors demandé à l’homme s’il y avait «une fête déguisée». «Oui, c’est un anniversaire», a répondu l’habitant. «On est chez le père Fouras», a ironisé Gabriel Attal en regardant la caméra.

Face à cette scène cocasse, le locataire de Matignon a reconnu que ce n’était «peut-être pas le bon moment (de faire le porte-à-porte)» en raison de la «fête déguisée». Gabriel Attal a par la suite partagé cette séquence sur ses réseaux sociaux. «La magie du porte-à-porte», a-t-il écrit.

La magie du porte-à-porte. pic.twitter.com/WQrwar5Ay3 — Gabriel Attal (@GabrielAttal) March 23, 2024

Lors de leur «tournée» du samedi 23 mars, Gabriel Attal et Valérie Hayer ont insisté sur l’«importance d’aller voter le 9 juin» prochain estimant qu’il s’agit de «l’avenir de l’Europe» qui est en jeu. «Le programme va bientôt sortir, on y travaille», a indiqué, à son tour, la candidate Renaissance aux Européennes.

Lors de cette opération de tractage, la candidate de la majorité est revenue sur le pouvoir d’achat, la transition écologique et les enjeux de la réindustrialisation, dénonçant, par la même occasion, un «double discours» du Rassemblement national.