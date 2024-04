Il oublie de se désinscrire d’Airbnb, 10 touristes arrivent chez lui dans la nuit

À Mortagne-au-Perche (Orne), 10 touristes autrichiens ayant réservé un logement sur Airbnb se sont retrouvés nez-à-nez avec les propriétaires, qui avaient oublié de désactiver l’annonce.

Le séjour aurait pu tourner au fiasco. Dans la nuit du 14 mars dernier, un groupe de dix touristes autrichiens est arrivé devant un logement de Mortagne-au-Perche (Orne), qu'il avait loué sur Airbnb afin d’assister à la foire au boudin.

De l’autre côté de la porte d’entrée, un jeune couple a entendu des individus qui tentaient de s’introduire dans leur domicile. Lorsqu’ils ont ouvert la porte, ils sont tombés sur dix personnes, affirmant avoir loué le logement via Internet.

Le jeune couple a ensuite réalisé avec stupeur son étourderie et s'est rappelé avoir oublié de retirer l’annonce de la plate-forme. Il a toutefois fait preuve de générosité et d'empathie. «J’ai appelé mon père et réveillé ma sœur (...) et ils ont tous accepté d’héberger une partie du groupe», a témoigné le jeune homme auprès d’Actu 17.

Le début d'une belle amitié

Deux Autrichiens sont ainsi restés dormir chez le couple, tandis que le reste du groupe a été réparti dans leur famille.

Cette drôle de péripétie a permis de tisser des liens entre les deux habitants de Mortagne-au-Perche et les touristes autrichiens qui se sont croisés plusieurs fois lors de la foire au boudin. «À chaque fois qu’on se voyait, ils nous faisaient la fête. On parlait de nos passions communes, de nos deux pays, de nourriture», s’est souvenu le jeune Français.

L’un des locataires autrichiens est propriétaire d’un hôtel-restaurant à Vienne, où il s’est fait un plaisir d’inviter le couple normand : «Bien sûr qu’on ira en Autriche ! On leur a même offert un drapeau français signé par toute la famille», s'est-il réjoui.