Eclipse solaire totale : cette photo époustouflante devient virale sur Internet

La photo de l’éclipse totale dans le ciel de l’Arkansas, prise et postée lundi 8 avril par un Américain sur Facebook, est devenue virale.

L’éclipse totale traversant les États-Unis ce lundi 8 avril a été immortalisée par des millions d’Américains, qui se sont vus plongés dans l’obscurité.

Mais l’image la plus virale de la journée a été prise par un certain Kendall Rust au-dessus de la ville de Jonesboro (Arkansas), avant d’être postée sur Facebook et d’être likée plusieurs milliers de fois en quelques heures seulement.

Pour cause, le cliché montre le soleil parfaitement caché par la lune, avec la lumière de l’étoile tout autour, et un avion qui traverse le tout : «Quelle expérience incroyable!», s’est émerveillé le photographe.

Aux États-Unis, plus de 30 millions de personnes vivent dans la zone où l'éclipse totale a pu être visible, le temps de quelques minutes maximum.

Plusieurs semaines avant, les autorités américaines avaient énoncé des consignes de sécurité, comme le port nécessaire de lunettes spéciales pour regarder le soleil, afin d’éviter de graves lésions oculaires.

Un seul territoire français a été témoin de ce phénomène rare, qui surviendra de nouveau en 2026 : Saint-Pierre-et-Miquelon. L’archipel français de 6000 habitants, situé à proximité des côtes canadiennes et au sud de la bande de passage de l’éclipse, pourra observer partiellement le phénomène, à 90 %.