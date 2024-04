Eclipse solaire du 8 avril : un média mexicain diffuse des images de testicules d’un homme pensant montrer le phénomène (vidéo)

À l’heure où le monde entier admirait l’éclipse solaire du 8 avril dernier, la télévision mexicaine RCG Média a fait l’objet d’une farce en diffusant des images de testicules d’un homme, envoyées par un téléspectateur indélicat, pensant montrer le phénomène.

Oups. Lundi 8 avril dernier, une éclipse solaire a eu lieu aux Etats-Unis et au Mexique, attisant la curiosité des amateurs de l’astronomie. L’événement était très médiatisé et les images du phénomène ont fait la Une des journaux.

À l’international, des médias avaient même demandé aux «témoins» d’envoyer leurs meilleurs clichés de l’éclipse solaire afin de les diffuser en direct. C’est le cas par exemple de la télévision mexicaine RCG Média.

Cette dernière avait en effet sollicité ses auditeurs afin qu'ils adressent leurs photos prises de l’éclipse solaire pour les faire passer en direct à l'antenne, le but étant d'admirer le phénomène sous différents angles et depuis diverses villes du pays.

Mais alors que les présentateurs s’apprêtaient à regarder les vidéos, un cliché un peu étrange a été diffusé en direct par erreur. Il s’agit d’un homme montrant ses testicules. La séquence, envoyée par un téléspectateur indélicat, a créé l’embarras sur le plateau.

«Quelqu’un va se faire virer», a ironisé Collin Rugg, co-propriétaire du média américain Trending Politics. «Les présentateurs étaient clairement perturbés», a-t-il ajouté.

NEW: Mexican media outlet RCG Media plays video of a man’s testicles thinking they were showing the eclipse.





Someone’s getting fired.





Shortly after the image displayed for all their viewers to see, the production team quickly removed it.





The hosts were clearly… pic.twitter.com/UlDnR0RI6t

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 9, 2024